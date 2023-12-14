Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, öğrencilerle bir araya geldi

Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin, öğretim üyeleri ve öğrencilerle Sahil Park’ta düzenlenen kahvaltı programıyla bir araya geldi. Başkan Şimşek, programda öğrencilerin istek, görüş ve önerilerini de dinleyerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgiler aldı. Çalışma ve projelerle tek tek ilgilenen Belediye Başkan Şimşek, belediye olarak bu çalışmaları değerlendirmeye alacaklarını belirterek öğrencileri tebrik etti.

Kahvaltı programının ardından öğretim üyeleri ve öğrenciler tekne ile göl turu yaptıktan sonra Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti.