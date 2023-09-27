Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, otobüs şoförleriyle bir araya geldi

Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhan Karagöz’le bir araya geldi.

Şimşek, Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhan Karagöz’le Fen İşleri Müdürlüğü’nde buluştu. Şimşek, otomobil ile otobüs kasasının ve çekici sisteminin yerli üretim olarak Gölbaşı’nda yapıldığı ve ilçede çalışan şoför esnaflarına katkı sağlamak amacıyla üretilen çekicinin ruhsat ve anahtarını Gölbaşı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhan Karagöz’e takdim etti.

Şimşek, “Gölbaşı’nda emek gösteren şoför esnafımızın yaşadığı sorunlarda kullanılması amacıyla, sisteminin de Gölbaşı’mızda üretildiği çekicimizi, Oda Başkanımıza teslim ettik. Oda Başkanımız Burhan Bey’le daha önce bu konuyu görüşmüştük. Gölbaşı Belediyesi olarak şoförlükle uğraşan esnafımıza, vatandaşlarımıza katkımız olsun şeklinde planlamıştık. Şoför esnafımıza hayırlı olsun diyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak bütün esnaflarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz” dedi.