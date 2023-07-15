Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, şehitlikleri ziyaret etti
Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret etti.
Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret etti.
Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Şehit yakınları, Gaziler ve vatandaşların hazır bulunduğu programda, 15 Temmuz Şehitleri mezarları başında anıldı. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin aileleri ile birlikte kabirlere karanfil bırakıldı.
Gölbaşı Belediyesi tarafından "Türkiye Yüzyılının Kahramanları için Buluşuyoruz" adıyla saat 20.00’de Atatürk Sahil Parkı’nda İsmail Altunsaray, Kaya Kuzucu ve Şerif Saka’nın sahne alacağı anma programı düzenlenecek. Anma programı öncesi saat 19.00’da 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan Atatürk Sahil Parkı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinlikler, sabahın ilk ışıklarına dek sürecek olan demokrasi nöbetiyle son bulacak.