Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten 'Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler' sergisine ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Eymir Mahallesi Toplu Yapı Yönetimi Ofisi’nde açılan “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler” sergisini gezdi.

Gölbaşı’nda 40 yıllık hasret son buldu. Gölbaşı Belediyesi ve Park Eymir Toplu Yapı Yönetim İşbirliği ile mübarek Lihye-i Saadet (Peygamber Efendimiz’in sakalı ve saçı şerifleri), mübarek Kadem-i Şerif, mübarek Gubar-ı Şerif, mübarek Kısve-i Saadet, Hazreti Fatıma annemizin Hücre-i Saadeti’nin kapı kilidi, Resullah Efendimiz’in mübarek kabir örtüsü, kabir toprağı, Kabe-i Muazzama’nın mübarek örtüleri ve birçok kutsal emanet, Eymir Mahallesi Toplu Yapı Yönetimi Ofisi’nde vatandaşlara sergilendi.

Başkan Şimşek sergiyi MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, meclis üyeleriyle birlikte gezdi. Başkan Şimşek, sergi gezisi sırasında görevliler tarafından kutsal emanetler hakkında bilgi aldı.

“Manevi duyguların çok yoğun hissedildiği bir günü yaşıyoruz”

Peygamber Efendimiz’in kutsal emanetlerini vatandaşla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şimşek, “Manevi duyguların çok yoğun hissedildiği bir günü yaşıyoruz. Kutsal emanetlerin her biri bizleri başka dünyalara götürüyor. Gölbaşılı vatandaşlarımızı böyle bir sergiyle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Onların yaşadığı duygulara da şahit oluyoruz. Birbirinden önemli emanetlerin yer aldığı sergiyi hazırlamamızda bizlere yardımcı olan Eymir Mahallesi Toplu Yapı Yönetimine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.