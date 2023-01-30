Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten ara tatildeki çocuklara sürpriz

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezinde ara tatilin keyfini yüzme havuzunda çıkaran minik yavrularla bir araya geldi.

Başkan Şimşek, ara tatil hediyesi olarak 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin Rauf Denktaş Spor Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezinde bulunan havuzlardan ücretsiz yararlanacaklarını açıklamıştı. Başkan Şimşek ve havuzlardaki öğrencilerin keyifli anlar geçirdiği buluşmada, çocuklara Gölbaşı Belediyesi tarafından hamburger, pamuk şeker ve meyve suyu ikram edildi.

"Gölbaşı’mızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak"

Başkan Şimşek, öğrencilere ara tatilde hem kaliteli zaman geçirebilecekleri hem de spor yapabilecekleri anlamlı bir hediye vermek istediklerini belirterek, "Yüzme kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor ve sürekli şekilde devam ediyor. Gölbaşı’mızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak hedefiyle yola çıkmıştık, çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenmesi, mutlu ve konforlu bir şekilde geleceğe hazırlanmaları için Gölbaşı Belediyesi olarak çalışmalarımız devam edecek" dedi.