Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, tramvay turuna çıktı

Başkentin ilk nostaljik tramvayının tam turu Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in sürüşüyle gerçekleşti.

Ankara’da kısa süre içerisinde açılması beklenen nostaljik tramvayın demene sürüşlerini Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptı. Üniversiteler Caddesi’nden başlayan tramvay, Cumhuriyet Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi ve Ankara Caddesi güzergâhı üzerinden Atatürk Sahil Parkı’na ulaştı. Sürüş esnasında vatandaşlarla selamlaşan Şimşek, vatandaşların tramvaya ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Şimşek, tramvay hattının hizmete girmesiyle ulaşım alternatiflerinin arttığına dikkati çekerek, “Hem rahat ve pratik ulaşımı Gölbaşı halkıyla buluşturup hem de nostaljik tramvayla Gölbaşı turizmine katkı sağlayacağız.” dedi. Başkan Şimşek sözlerine, “Amacımız Gölbaşı’nın ismini duyurmak, Gölbaşı esnafına katkı sağlamak, üniversiteli öğrencilerimizle esnafımızı buluşturmaktır” dedi.

Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve bu üniversitelerin teknokentlerinin kent meydanıyla bağlantısının sağlanacağı ifade eden Şimşek, öğrencilerin ve çalışanların sahil bandına rahatça ulaşabileceğini, esnafın da katkı göreceğini belirtti.

Şimşek, nostaljik tramvayın halka ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Güzergâhı toplam 8 istasyondan oluşuyor, 3,1 kilometre hat uzunluğuna sahip. Üzerinde 2 adet tramvayla gidiş geliş toplam 6,2 kilometreden oluşuyor. Saatte 18 kilometre hıza sahip olan tramvayın bir turu 22 dakika sürerken bir şarjla 15 saat gidiyor. Tamamen yeşil enerjiden oluşan nostaljik tramvayın üstünde güneş enerjisi sistemi de bulunuyor. Önünde bisiklet taşıma sistemine sahip olan Taksim modeli tramvaylar ile beraber tramvay hattı aynı zamanda bisiklet yolu üzerindeki hatları da birbirine bağlıyor. Bu şekilde trafiği azaltmayı hedefleyerek vatandaşların da daha az araba kullanarak sıfır emisyona katkı yapmasını amaçlıyoruz."

Tramvay hattı üzerinde Üniversiteler, Kaymakamlık, Adliye, Tapu, Vergi Dairesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Ocağı, okullar, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi kapsamındaki Merkez Meydanı, Jandarma ve Belediye Binası bulunuyor. Bu hatla vatandaşın ücretsiz ulaşımla kamu hizmetlerine en kolay şekilde ulaşması da hedefleniyor.