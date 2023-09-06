Gölbaşı Belediyesi 54 mahalleye yeni yollar kazandırdı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, 2019 yılının ocak ayından itibaren ilçedeki 54 mahalleye yeni yollar kazandırdı.

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019-2023 yılı içerisinde ilçenin 54 mahallesinde yeni yollar açtı, mevcut yolları yeniledi. Belediye, yayalara da konforlu ve güvenli kaldırımlar sunarak kazalarında önünü kapattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl içerisinde 194 bin 140 ton asfalt serimi, 86 bin 803 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirerek ilçe sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalıştı.

İlçenin farklı bölgelerinde yapılan üst yapı çalışmaları 4 yıl boyunca da hız kesmeden devam etti. Gölbaşı genelinde yeni imar yolları açılırken, mevcut yollarda ise yol genişletme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde bir yılda toplam 388 bin 735 metre imar ve kadastro yolu, 1 milyon 41 bin 173 metre malzeme serimi ve 416 bin 605 metre yol bakım onarım çalışması yapıldı. Bunun yanı sıra ilçe genelindeki tüm mahallelerde, kilit parke döşeme ve kaldırım onarım çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 4 yıl içerisinde toplam 106 bin 854 metrekare andezit kaldırım döşemesi, 67 bin 875 metreküp bordür döşemesi, 64 bin 165 metrekare kilitli parke döşeme yaparak onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etti.

Öte yandan üretken belediyecilik vizyonuyla hareket eden Gölbaşı Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği malzemelerle ilçeyi güzelleştirirken, tasarruf sağlamaya da devam etti. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dışa müptelalığı kaldırarak kendi öz kaynaklarıyla kendi atölyelerinde imalat, boya ve montaj aşamalarından oluşan bankları ve kent mobilyalarını hazırlarken bu çerçevede 4 yıl boyunca 843 adet kent mobilyası üretti.