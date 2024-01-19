Gölbaşı Belediyesi Başkanı Şimşek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Ankara’nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede faaliyet gösteren okulları ziyaret ederek yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı. Şimşek, öğrencilere kitap seti, puzzle ve oyuncak hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de karne heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı.

Çocuklarla bir araya gelen Şimşek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Şahin Sevin İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen karne törenine ise Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin Balcı, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Satılmış Deveci ve veliler katıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Şimşek, verdiği hediyelerle öğrencilerin yüzünü güldürdü. Başkan Şimşek, öğrencilere ara tatilde bol bol dinlenip, kitap okumalarını tavsiye etti.

“Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz”

Çocukların mutlu olması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Şimşek “Geleceğimiz olan çocukların, iyi bir eğitim alması, eğitim hayatlarında zorluk yaşamaması için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Okula yeni başlayan öğrencilerimize kırtasiye setti dağıttık. Günde yaklaşık 2 bin öğrencimizi servislerimizle ücretsiz okullarına taşıyoruz. Eğitim alanında birçok faaliyetimiz sürüyor. Biz her zaman onların yanındayız. Eğitim varsa gelecek de var” ifadesini kullandı.

“Öğrenciler artık başka ilçelere gitmiyor”

Şimşek, Gölbaşı’nın öğrenci kenti olduğunun altını çizerek “Üniversiteliler Caddesi projemiz bitmek üzere. Projemizde 4 sinema salonu, 37 dükkân olacak. Uluslararası Bilardo Kompleksi, 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu ve gençlik merkezlerimizle öğrencilerimize aktivite yapma imkânı sunuyoruz. Gölbaşı’na gelen öğrencilerimiz artık başka ilçelere gitmek zorunda kalmıyor. Böylelikle Gölbaşımız kazanıyor” şeklinde konuştu.

Şimşek, başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bırakan tüm öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik ederek, iyi tatiller diledi.