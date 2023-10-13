Gölbaşı Belediyesi Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu açtı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi’nce inşa edilen Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu törenle hizmete açıldı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki spor tesislerine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede ilçede Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu açılırken törene çok sayıda siyasetçi, aileler ve çocuklar katıldı. Açılışta, seğmenler folklor ekibi oyun oynarken ilkokul öğrencileri kürsüde şiirler okudu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, açılışı Ankara’nın başkent oluşunun 100. yılına denk getirmelerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Göreve başlamadan önce vaat ettikleri her şeyi görevden sonra gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Şimşek, vatandaşların istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Çalışmaya sonuna kadar devam edeceklerini dile getiren Şimşek, “Bizler başkent Ankara’ya yakışır işler yapmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı’ndan aldığımız güç ile yaptığımız eserlere bir yenisini daha kazandırıyoruz. Ülkemizde oluşturulan Cumhur İttifakı ruhu, Gölbaşı’nda da yaşatarak onların destekleriyle başkenti marka kenti yapmaya gayret ediyoruz” dedi.