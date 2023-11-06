Gölbaşı Belediyesi çocuklara kurslarla yüzme öğretmeye devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi “Gölbaşı’nda Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” şiarıyla Gölbaşı’nda çocuklara kurslarla yüzme öğretmeye devam ediyor. Şehit Demet Sezen Spor Merkezi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile ve Yaşam Merkezi ve Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’ndeki kurslardan 6-13 yaş grubundaki çocuklar cüzi bir ücret karşılığında yararlanıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Yüzme kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. İlçe sakinlerimiz oldukça memnun, çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Kurslarımız ile Gölbaşı’mızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenen bireyler olması için, sporla birlikte kendilerini geliştirmeleri amacıyla elimizden gelen bütün çalışmaları yürütüyoruz. Gölbaşı, sporun başkenti olmuş durumda, bu şekilde ilerlemeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Gölbaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan modern spor tesisleri, her ay vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Yüzme havuzu, fitness salonu, step salonu ve kafeterya gibi alanların bulunduğu spor merkezleri her gün, havuzlar ise Pazartesi günü hariç haftanın altı günü hizmet veriyor.

Belediye bünyesinde bulunan spor merkezleri verdiği spor hizmetleriyle tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Her yönüyle tam donanımlı tesislerde fitness, sauna ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Yüzmeyi öğrenmek, yüzmek ve su sporları yapmak isteyen herkese hizmet veren yarı olimpik havuzda uzmanlar tarafından yüzme temel eğitimi veriliyor.