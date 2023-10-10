Gölbaşı Belediyesi ekipleri ilçede ruhsat denetiminde bulundu

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren işletmelere ruhsat ve uygunluk denetimi yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçede kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için işyerlerine yönelik ruhsat denetimlerine devam ediyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri Gölbaşı’nın çeşitli noktalarında faaliyet gösteren işletmelerde işyerinin açma ve çalışma ruhsatı, hijyen ve yangın tüpü denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca iş yeri açma beyannamesinde yer alan şartlara uygunluk denetimi yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler hakkında durum tespit tutanağı tutan ekipler eksiklerin giderilmesi için uyarılarda bulundu. Denetimlerin ardından gerekli şartları yerine getiren esnafa ruhsatları teslim edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnafın mağdur olmaması için yetkilerin uyarılarını dikkate alması gerektiğini belirterek “Esnaflarımızın yasallara uygun hareket etmesini istiyoruz. Sorumluluklarını yerine getiren esnafımızın mağdur olmasını önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz sürecek” dedi.