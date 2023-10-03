Gölbaşı Belediyesi ilçeyi temiz tutmaya devam ediyor

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanında yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Daha temiz bir Gölbaşı için çalışmalarına aralıksız devam eden belediye yönetimi, refüjler, kaldırımlar, yollar, parklar ve bahçelerde temizlik seferberliğini sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalışarak ilçede pırıl pırıl bir temizliğe imza atıyor. Temizlik ekipleri, park ve ara sokaklarda ise mıntıka temizliğini yaparken ekipler ayrıca sonbaharın gelmesiyle park ve bahçelerde dökülen yaprakları topluyor.

“Temizlik seferberliğimizi ara vermeden sürdürüyoruz”

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir Gölbaşı’nda yaşamalarına önem verdiklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız temizlik seferberliğini ara vermeden sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza tertemiz bir Gölbaşı sunmak. Bunun için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Hemşerilerimize sağlık bir ortam sunmak tek hedefimiz. Bunu sağlamak için üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.