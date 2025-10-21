Gölbaşı Belediyesi Kariyer Noktası'ndan istihdama büyük destek

Gölbaşı Belediyesinin, insan odaklı projelerinin en somut örneklerinden bir olan Kariyer Noktası, iş arayan vatandaşlara güncel iş fırsatlarıyla yardımcı olmaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kariyer Noktası, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. İşverenle iş arayan arasında köprü olan Kariyer Noktası, vatandaşların eğitim, yetenek ve tecrübelerine uygun sektörlerde istihdam edilmesine aracılık ediyor. Gölbaşı Belediyesi, iş arayanla işvereni buluşturduğu bu sistemle işsizlik sorununa yerel çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İlçe sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren birçok firmayla iletişim halinde olan proje sayesinde bugüne kadar 275 vatandaş iş sahibi oldu. Kariyer Noktası birçok firma ile iş birliği içinde alım sürecini sürdürüyor. Vatandaşlar, Gölbaşı Belediyesi Kariyer Noktası’na başvurarak açık pozisyonlar ve firmalar hakkında detaylı bilgi alabiliyor, danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

"Her bireyin emeği değerlidir"

İşsizliğe karşı mücadele ettiklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Betonla, asfaltla, binalarla değil; vatandaşın hayatına nasıl dokunduğunuzla değerlendirilirsiniz. Gölbaşı Belediyesi olarak işsizliğe karşı mücadelemizi sadece istatistiklerle değil, birebir insan hikayeleriyle veriyoruz. Kariyer Noktası, tam da bu anlayışla hizmet veriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 275 vatandaşımızı iş sahibi yaparak sadece onların değil, ailelerinin de hayatına olumlu bir katkı sağladık. Her bireyin emeği değerlidir. Bu yüzden her bir hemşehrimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, yeteneklerine uygun işlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız, Gölbaşı’nda kimsenin kendini yalnız hissetmemesi, kimsenin çarem yok dememesidir. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyoruz. Bu projeyi daha da geliştirerek, çok daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.