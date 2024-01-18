Gölbaşı Belediyesi, kış aylarında çalışmalara ara vermiyor

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kış aylarında hava şartlarının uygun olduğu günlerde vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmesi için kaldırım ve yol çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri titizlikle inceleyip, kış şartlarına rağmen ihtiyaç duyulan bölgelerde kaldırım yenileme, genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçeyi güzelleştirmek ve vatandaşların hayat şartlarını daha konforlu hale getirmek için kent merkezi ve mahalledeki çalışmalar titizlikle yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yağışların olmadığı günleri değerlendirerek Bahçelievler ve Şafak Mahallesi’nde kaldırım yapımı ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

“Yaz kış demeden çalışıyoruz”

Gölbaşı’nı güzelleştirmek, hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için yaz kış demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “ Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak bizim görevimiz. İlçe genelindeki yol ve kaldırımlarda sürücüler ve halkın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. ‘Halka hizmet, hakka hizmet’ anlayışıyla yaz kış demeden çalışıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada” ifadelerini kullandı.