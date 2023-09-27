Gölbaşı Belediyesi'nden 'Atık yağını getir, deterjanı götür' kampanyası

Gölbaşı Belediyesi’nin “Atık yağını getir, deterjanı götür” kampanyasıyla ilçedeki atık yağlar doğaya boşaltılmayacak.

Gölbaşı’nda en az 5 litre atık yağını Atık Getirme Merkezi’ne getiren vatandaşların atıkları, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından makbuz karşılığında teslim alınacak. Teşvik amacıyla atık yağ getiren vatandaşlara bulaşık deterjanı hediye edilecek. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Atıkları geri dönüşüme kazandırırsak, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynaklarının ve havanın kirlenmesi önlenecek, ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Yani hem doğa hem de ekonomi kazanacak. Gölbaşı Belediyesi olarak ‘çevre dostu belediyecilik’ bilinciyle gelecek nesillere de daha yaşanabilir, daha temiz bir dünya bırakabilmek amacıyla çalışıyoruz” dedi.