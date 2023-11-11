Gölbaşı Belediyesi'nden 'Uçurtma Festivali'

Ankara Gölbaşı Toki Pazar Yeri Alanı’nda düzenlenen Uçurtma Festivali’nde çocuklar doyasıya eğlenirken, uçurtmaların oluşturduğu görsel şölen hayran bıraktı.

Gölbaşı Belediyesi ve Park Eymir Sakinleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uçurtma Festivali renkli anlara sahne oldu. Festivale Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakam Refiği Ejder Şahin, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, BBP Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Lale, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği (ADAK) Başkanı Suat Mert, Eymir Mahallesi Muhtarı Arzu Dervişoğlu, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve yüzlerce çocuk katıldı.

Şenlik alanında TEMA Vakfı, Gölbaşı Belediyespor, ADAK ve çok sayıda kuruluş stant açtı. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sıfır atığa dikkat çekmek için tişört, şapka, doğada çözünebilir çöp poşeti, atık toplama kutuları dağıttı. Festivale 7’den 70’e yüzlerce kişi katılırken, çocuklar oyun grupları, şovlar, palyaço gösteriyle doyasıya eğlendi. Çocuklara puzzle hediye edilirken, dağıtılan pamuk şekerlerle çocuklar günün keyfini çıkardı. Başkan Ramazan Şimşek, çocuklarla aileleri arasında yapılan yarışmalara eşlik etti. Oyun havalarıyla eğlence tavan yaptı. Havalanan onlarca uçurtma gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.