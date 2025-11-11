Gölbaşı Belediyesi'nden, Atatürk ve şehitler için anlamlı etkinlik

Gölbaşı Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler hatırasına mevlit okuttu ve lokma dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıl dönümünde, tüm şehitlerin anısına anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye, Atatürk ve tüm şehitler anısına mevlit okuttu ve lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Gölbaşı’nın farklı mahallelerinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu özel günde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizlere bu vatanı canları pahasına armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onların bize emanet ettiği bu cennet vatanı korumak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en kutsal görevidir. Bu anlamlı günde mevlit okutmanın ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek dualarımızı birleştirmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliği, şehitlerimizin hatırası etrafında kenetlenmemizle daim olacaktır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyerek, onun ’en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.