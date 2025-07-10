Gölbaşı Belediyesi'nden Mogan Gölü'nde müsilaj temizliği ve ilaçlama

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Mogan Gölü’nde müsilaj temizliği ve vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte Ankara’nın incisi Mogan Gölü’nde ortaya çıkan müsilaj tehdidine karşı Gölbaşı Belediyesi ekipleri harekete geçti. Hafta sonları binlerce vatandaşı ağırlayan gölde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında görsel kirlilik, çevresel tehdit ve doğal yaşamı etkileyen göl yüzeyinde biriken müsilaj süpürge tekneleriyle toplandı. Belediye ekipleri, ayrıca sivrisineklerin üreme alanı olan kamışlık bölgelerde de kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Sararmış ve kırılmış kamışların toplanmasının ardından halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı vektörle mücadele amacıyla ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Atatürk Sahil Parkı’nda da detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

"Doğal mirasımızı korumak bizim en büyük sorumluluğumuz"

Mogan Gölü’nün sadece Gölbaşı’nın değil, tüm Ankara’nın önemli bir doğal değeri olduğunu vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Mogan Gölü, bölgemizin en kıymetli doğal varlıklarından biri. Her yıl binlerce vatandaşımızın nefes almak için geldiği bu alanın korunması ve temiz tutulması bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Son dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göl yüzeyinde oluşan müsilaj, hem çevre sağlığı hem de görsel açıdan rahatsız edici bir tablo oluşturdu. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek bu kirliliği ortadan kaldırmak için çalışma başlattı" dedi.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Odabaşı, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle kamışlık alanlar, bu tür haşerelerin üreme noktaları. Bu nedenle hem fiziksel temizlik yaptık hem de vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdik. Gölbaşı’nın sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevreye sahip olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Odabaşı, benzer çevre temizlik çalışmalarının sadece Mogan Gölü ile sınırlı kalmayacağını, Gölbaşı genelinde sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda uygulamaların devam edeceğini belirtti.