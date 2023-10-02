Gölbaşı Belediyesi'nden öğrencilere sıcak çorba

Gölbaşı Belediyesi, öğrencilere sıcak çorba ikramında bulundu. Öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Öğrenci kardeşlerimize belediyemizin İkram Çeşmesi’nden ücretsiz çorba dağıtımı yaparak, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi, vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Üniversitelerin açılış haftasında Gölbaşı’nda bulunan Gazi, Hacı Bayram Veli ve Ankara Üniversitesi kampüslerinin önüne giden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Sıcak çorbayla içlerini ısıtan öğrenciler, Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

“Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır” diyen Ramazan Şimşek, “Sabah saatlerinde işlerine giden hemşehrimize ve okullarına giden öğrenci kardeşlerimize ücretsiz çorba dağıtımı yaparak paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Gölbaşı’mızda eğitim öğretime başlayan tüm öğrenci kardeşlerime ve eğitimcilerimize sağlık ve başarı dolu bir yıl dilerim” şeklinde konuştu.

Şimşek, göreve gelmesiyle birlikte ilçenin çeşitli noktalarına İkram Çeşmeleri kurdurdu. Her sabah işe giden binlerce vatandaş ve öğrenci ücretsiz çorba ikramından yararlanıyor.