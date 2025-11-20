Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuk Tiyatrosu Günleri'ne miniklerden yoğun ilgi

Gölbaşı Belediyesi’nin ara tatil döneminde düzenlediği ’Çocuk Tiyatrosu Günleri’ büyük ilgi gördü.

Gölbaşı Belediyesi’nin ara tatil döneminde düzenlediği ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ne 4 bin 123 çocuk katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her oyun, onlara yeni bir dünyaya kapı aralıyor. Gölbaşı’nda yetişen her çocuğun kültür-sanatla iç içe büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil yaşatmak amacıyla etkinlik düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın tatil hediyesi olarak hazırlanan ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ kapsamında tiyatro oyunları, animasyon gösterileri, sihirbazlık performansları, kukla şovları ve ’bubble şov’ gösterileri sahnelendi.

"Yaklaşık 5 bin çocuğumuzun etkinliklere katılmış olması bizi ayrıca mutlu etti"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çocuk Tiyatrosu Günleri’yle çocuklar için önemli bir kültürel etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Ara tatiller, çocuklarımızın hem dinlenebileceği hem de sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirebilecekleri çok önemli zaman dilimleri. Bu nedenle onlara sadece eğlendikleri değil, aynı zamanda dünyaya farklı pencerelerden bakmalarını sağlayacak etkinlikler sunmak istedik. Çocuk Tiyatrosu Günleri, bu bakış açımızın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Tiyatronun çocukların hayal gücünü, ifade becerisini ve sosyal etkileşimini artıran çok güçlü bir araç olduğuna inanıyorum. Burada izledikleri her oyun, onlara yeni bir dünyaya kapı aralıyor. Gölbaşı’nda yetişen her çocuğun kültür-sanatla iç içe büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 5 bin çocuğumuzun etkinliklere katılmış olması bizi ayrıca mutlu etti. Bu ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımız için üreten, yenilikçi projeler geliştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.