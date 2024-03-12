Gölbaşı Belediyesi'nin harç desteğine rekor başvuru

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi’nin eğitime destek amacıyla başlattığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (TYT-AYT-YDT) girecek öğrencilere verilen harç desteği uygulamasına başvuran, 2 bin 93 öğrencinin ücretleri hesaplarına yatırıldı.

Gölbaşı Belediyesi’nin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (TYT-AYT-YDT) girecek öğrencilerin harç ücretlerini karşılama kararı, büyük ilgi gördü ve rekor sayıda öğrenci başvuru yaptı. Başvurular 19 ile 28 Şubat tarihleri arasında yapılırken, bu süre zarfında yüzlerce öğrenci harç desteği için gerekli belgelerle başvuru merkezlerine akın etti. Sosyal belediyecilik anlayışı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Gölbaşı Belediyesi’nin başlattığı harç desteği uygulamasına başvuran 2 bin 93 öğrencinin, başvuruların tamamlanması ve belgelerin incelenmesinin ardından, harç ücretleri hesaplarına yatırıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgesi, ödeme dekontu, geçerli bir IBAN numarası ile başvurularını, Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binası’nda yaptı.

“Gölbaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla onların yanındayız”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren öğrencilerin yanında olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Eğitim varsa gelecek var” ifadelerini kullanarak, “Kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık. Günlük bin 700 öğrencimize ücretsiz servis hizmeti, okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye desteği, E-dershane ile online eğitim imkanı, öğrencilerimiz için kültürel ve tarihi mekanlara geziler, spor salonları, gençlik merkezlerimiz gibi projelerle onlara maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Öğrencilerimiz bizim önemli değerimiz, geleceğimiz. Onların hayatlarında bir dönüm noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girdikleri süreçte de yanlarında olmak istedik. Rekor sayıda başvuru geldi. Başvuruları tamamlanmasının ardından harç ücretlerini tekrar hesaplarına yatırdık. Onlar yeter ki okusun. Vatanlarına, milletlerine, bayraklarına hayırlı bir birey olsun. Gölbaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla onların yanındayız” dedi.