Gölbaşı Belediyesi'nin üniversiteye giriş için sınav ücretlerini karşılamasına büyük ilgi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2023 yılında TYT-AYT-YDT sınavlarına girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağını açıklamasıyla, Gölbaşı’nda bulunan ve sınava girecek öğrenciler bu desteğe yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binası’nda bulunan başvuru noktalarına gelen öğrenciler, Başkan Şimşek’e destek için teşekkür etti. Başkan Şimşek, lise öğrencilerinin hayatında önemli bir yer tutan üniversite sınavlarına destek olmak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla maddi, manevi olarak öğrencileri desteklediklerinin altını çizerek, “Sınav ücretlerini karşıladığımız bu hizmete öğrenci kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Üç ayrı noktadaki başvuru merkezlerimize 600 öğrencimiz başvuru yaptı, ilgi artarak devam ediyor. Sınava girecek tüm kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum, eğitim varsa gelecek de var” şeklinde konuştu.

“Eğitime destek kampanyamız artarak devam edecek”

Başkan Şimşek, Eğitime Destek kampanyası olarak Gölbaşılı öğrencileri desteklediklerinin önemini vurgulayarak, “Genç kardeşlerimiz Gölbaşı’mızın geleceği. Eğitim alanında da elde edecekleri başarılarla ilçemizi gururlandıracaklarından hiç şüphem yok. Onların istikbali ve hedefledikleri mesleklere ulaşabilmeleri için biz de Gölbaşı Belediyesi olarak sınav harç ücretlerini ödeyerek kardeşlerimize destek oluyoruz.” dedi.

Başvurular 31 Mart’a kadar devam edecek

Öte yandan, Gölbaşı Belediyesi’nin, Başkan Ramazan Şimşek öncülüğünde başlattığı ‘Eğitime Destek’ kampanyasında başvuru süresi 31 Mart’a kadar devam edecek. Gölbaşı’nda ikamet eden öğrenciler ÖSYM Sınav Giriş Belgeleri ve ödeme dekontlarıyla beraber Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binası’nda bulunan başvuru noktalarına gelerek başvurularını yapabilir.