Gölbaşı Belediyesi öğrencileri akvaryuma götürdü

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi organizasyonunda Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran İlkokulu öğrencileri Aqua Vega Akvaryumu’nu gezerek mavi bir yolculuğa çıktı.

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere yönelik kültür ve sosyal aktivite gezilerine devam ediyor. Gölbaşı’nın Oyaca Mahallesi’nde bulunan Şehit Komando Onbaşı Mükremin Başaran İlkokulu öğrencileri, belediye tarafından Aqua Vega Akvaryumu’nu gezmeye götürüldü.

Yaklaşık 250 kişilik öğrenci grubu gezi sırasında köpek balığı, vatoz ve birçok su canlısını yakından görme fırsatı buldu. Çocuklar akvaryumun içinde oluşturulan özel bölümde tutulan piton, timsah gibi hayvanların ise bol bol fotoğrafını çekti. Belgesellerde gördükleri hayvanları canlı gören öğrenciler büyük bir heyecan yaşadı.

“Unutamayacakları anılar biriktirme fırsatı sunuyoruz”

Öğrenci kenti Gölbaşı’nda tüm öğrenciler için organizasyonların devam edeceğini belirten Şimşek, “Evlatlarımız, kardeşlerimiz, öğrencilerimiz bizim en büyük değerlerimiz. Belediye olarak eğitim alanında her türlü desteği verirken, onlar için gezi ve organizasyonlar da düzenleyerek evlatlarımıza unutamayacakları anılar biriktirme fırsatı sunuyoruz. Çocuklarımız için buralardayız. Birçok projeye imza attık, atmaya devam edeceğiz. İlk günkü heyecanla onlar için çalışıyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler, geziyi düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.