Gölbaşı Belediyesi, park ve bahçelerde peyzaj çalışmasını sürdürüyor

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İncek bölgesine yeni bir park kurulurken, ilçedeki park ve bahçelerde peyzaj, temizlik çalışmaları yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mesai gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgelerine dağılan ekipler, organize bir şekilde program kapsamında çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, İncek TOKİ bölgesine yeni bir oyun parkı kurdu. Oyun grupları ve kamelyalar yerleştirilen parka, kilit taşları döşenerek yerlere kum serildi. Parkın yeşil alan çalışmaları da tamamlanarak, sulama sistemi döşendi.

Gölbaşı’nın girişinde bulunan Şelale Parkı’ndaki havuz da ekipler tarafından tertemiz yapıldı. Tamamen boşaltılan havuz, temizlik çalışmalarının ardından tekrar dolduruldu. Fıskiyeleri ve ışıklandırmaları da açılan park ışıl ışıl bir görüntüye kavuştu.

Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Konya Yolu’nda ağaç dikimi ve peyzaj çalışması yürütürken, Alparslan Türkeş Parkı’nda genel temizlik çalışmalarını sürdürdü.

“Ekiplerimiz her zaman sahada”

Ekiplerin gece gündüz çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Tüm birimlerimizle daha temiz daha yaşanabilir Gölbaşı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz her zaman sahada. Nerede ihtiyaç varsa ekiplerimizi oraya yönlendiriyoruz. Gölbaşı’mızın her bir köşesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Gölbaşımız için ne yapsak az” diye konuştu.