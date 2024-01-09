Gölbaşı Belediyesi personeli sağlık eğitimi aldı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi ile özel bir hastane arasında yapılan iş birliğiyle belediye personeline sağlık semineri verildi.

Gölbaşı Belediyesi kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi ve özel bir hastane iş birliğiyle belediye personeline hem sağlık semineri verildi hem de parmaktan şeker ölçümü gibi sağlık kontrolleri yapıldı. Dahiliye ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Erol tarafından verilen seminer ile personelin daha donanımlı hale gelmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seminerde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Personelimizin sağlığı ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri hem belediyemiz hem de ilçe sakinlerimiz açısından son derece önemli. Personelimizin gelişimine verdiğimiz önemi sürdürerek, hemşerilerimize daha etkin ve sağlıklı hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Düzenlenen seminerler, çalışma arkadaşlarımızın sağlık konusundaki farkındalıklarını artırmak ve daha bilinçli adımlar atmalarını sağlayacak. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi personelimize destek olmayı sürdüreceğiz.”