Gölbaşı Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik ‘Temel İlk Yardım’ eğitim programı düzenlendi. Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan personele Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Gölbaşı Belediyesi kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda çeşitli birimlerde görev yapan personele yönelik ‘Temel İlk Yardım’ eğitim programı düzenlendi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nce görevlendirilen uzmanlar tarafından personele hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım teknikleri konularında eğitim verildi.

Personele, bilinçsiz yapılan ilk müdahalelerinin kötü sonuçlarının ortadan kaldırılması ve olası bir müdahale durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca oluşabilecek acil durumlara karşı uygulamalı olarak senaryolu eğitimler de verildi.

“Kurum içi eğitimlere devam edeceğiz”

Personelin bilinçli olarak hasta veya yaralıya müdahale etmesini hedeflediklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyesi olarak her türlü eğitimi destekliyoruz. Personelimizin her alanda bilinçlenmesini önemsiyoruz. Bugün de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından personelimize yönelik Temel İlk Yardım programı gerçekleştirdik. Kurum içi eğitimlere devam edeceğiz” dedi.

Eğitimler sonunda yapılacak uygulamalı ve teorik sınavda başarılı olan belediye çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.