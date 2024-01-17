Gölbaşı Belediyesi son 5 yılda Ankara'da birçok ilke imza attı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in öncülüğünde Ankara’nın turizmine, ekonomisine katkı sağlayacak, Tulumtaş Mağarası, Nostaljik Tramvay, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, Gölbaşı Yürüyüş ve Bisiklet Yolları’nı tamamlayarak hizmete açtı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yönetiminde ilçenin kapılarını dünyaya açan Gölbaşı Belediyesi, 5 yılda Ankara’ya birbirinden önemli projeler kazandırdı. Gölbaşı’nı spor, turizm, sanayi, tarım ve öğrenci kenti haline getiren projelerin birçoğu Ankara’da ilk olma özelliği taşıdı. Projeler, Ankara’ya turist çekerek ekonomisine katkı sunarken, büyük spor organizasyonlarıyla hem Ankara’nın hem de Gölbaşı’nın isminin dünyada duyulmasını sağladı.

Tulumtaş Mağarası, Nostaljik Tramvay, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, Gölbaşı Yürüyüş ve Bisiklet Yolları, Ankara’nın kısa sürede spor ve turizm merkezi haline geldi.

Tulumtaş Mağarası

1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, Gölbaşı Belediyesi’nin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda turizme kazandırıldı. Oluşumu 1 milyon yıl öncesine dayanan doğa harikası Tulumtaş Mağarası, yatay mağara olma özelliği taşıyor.

Permiyen dönemine ait kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Tulumtaş Mağarası, rekristalize kireç taşından oluşuyor. Mağaranın içinde, farklı bölümlerde ve farklı yoğunluklarda sarkıtlar, dikitler, akmataşlar ve kenartaşlar bulunuyor.

Ayrıca Tulumtaş Mağarası’nda ziyaretçilere hizmet vermeye başlayan kafeterya kısa bir mola verme fırsatı sunarken, hediyelik eşya bölümünde de Tulumtaş Mağarası tasarımlı şapka, tişört, bez çanta, anahtarlık, termos, kupa, kalem, magnet, kırlent, yastık kılıfı gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Nostaljik Tramvay

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in Büyük Gölbaşı Merkez Projesi kapsamındaki projelerinden biri olan, yerel esnafa önemli katkı sağlaması da beklenen nostaljik tramvay, seferlere başladı.

Mogan ve Eymir isimli 28 kişilik tramvaylar sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında ücretsiz şekilde hizmet veriyor. 3,1 kilometre hat uzunluğuna sahip olan tramvaylar, tamamen yeşil enerji kullanıyor ve bir şarjla 15 saat gidebiliyor.

Tramvay hattında Yurtlar, Üniversiteliler Caddesi, Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi, Kaymakamlık, Mevlana Parkı, Cemal Gürsel Caddesi 1, Cemal Gürsel Caddesi, Hükümet Caddesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Atatürk Sahil Parkı olmak üzere 10 durak bulunuyor.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi

Dünya ve Türkiye’de emsali olmayan Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2 bin metre kare kapalı, 500 metrekare açık alanıyla uluslararası ve ulusal şampiyonalara ev sahipliği yapıyor.

Tesiste şu ana kadar Dünya Kupası, Gençler-Kadınlar-Veteranlar ve Dünya Kupası Elemeleri, Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonları düzenlendi. Başkent Ankara, spor tarihinde ilk kez bilardo dalında Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığı organizasyonda Gölbaşı yerli ve yabancı birçok turist ağırladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun da bulunduğu tesiste, turnuva salonu, fuaye, kafeterya, seyirci ve sporcu ayrı giriş-çıkış alanları, bay-bayan sporcu giyinme odaları, maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası, hakem odası, sinema koltuklu çift tribün, tüm salona hâkim loca, toplantı salonu, açık otopark bulunuyor.

Gölbaşı Yürüyüş ve Bisiklet yolları

Gölbaşı sakinleri ve ziyarete gelenler Mogan Gölü’nden başlayarak, Ankara’nın en uzun köprülü bisiklet yolunu takip ederek Millet Bahçesi’ne, Millet Bahçesi’nden Eymir Gölü’ne uzanan, bir taraflarında yeşilin, bir taraflarında mavinin iç içe olduğu bisiklet yolunu kullanabiliyor.

Toplam uzunluğu 30 kilometre olan Ankara’nın en uzun bisiklet yolu tüm başkentli vatandaşları bekliyor.