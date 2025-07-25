Gölbaşı Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi temizlik işleri ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan tüm atıkları toplayarak, temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmaları kapsamında camiler, park ve bahçeler, sokaklar, çöp konteynerleri, refüjler ve ortak kullanım alanları temizlendi. Ayrıca böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılarak, yaz aylarında artan riske karşı önlem alındı. Mahalledeki inşaatlardan kalan moloz yığınları da belediye ekiplerince toplandı.

"Her bir vatandaşımızın temiz bir çevrede yaşama hakkı var"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana önceliğimiz daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Gölbaşı inşa etmek oldu. TOKİ mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı temizlik çalışması da bu vizyonun bir parçası. Her bir vatandaşımızın temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Biz de bu anlayışla ilçemizin her köşesine olduğu gibi TOKİ’ye de titizlikle hizmet götürüyoruz. Temizlik sadece görüntü değil, aynı zamanda sağlıktır, yaşam kalitesidir. Bu anlayışla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Gölbaşı halkı en iyisini hak ediyor" diye konuştu.

Odabaşı, çevreye karşı ortak sorumluluk çağrısı yaparak, "Temiz bir Gölbaşı için hep birlikte hareket edelim" dedi.