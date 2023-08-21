Gölbaşı Belediyesi, Türkiye Yüzyılı konserleri düzenleyecek

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, Türkiye Yüzyılı ile Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için konserler düzenleyecek.

Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, dört gün üst üste düzenleyeceği konserlerle yaşatacak. Atatürk Sahil Parkı’nda 27 Ağustos’ta Sefo’nun sahne almasıyla başlayacak olan konserler, 28 Ağustos’ta Resul Dindar, 3. Geleneksel Sünnet Şöleni’nin de gerçekleşeceği 29 Ağustos’ta Özgür Can Çoban ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Zara’nın sahne almasıyla son bulacak.

Konserlerle Cumhuriyetin 100. yılında, Zafer Bayramı ve Türkiye Yüzyılı coşkusunu Başkentlilerle beraber yaşayacaklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne yaklaşırken, Türkiye’mizin geleceğine hep birlikte umutla bakıyor geçmişimizin büyük zaferlerini de yüreğimizde taşıyoruz. Bu kutsal toprakların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da coşkuyla kutlayacağımız Türkiye Yüzyılı Konserleri’ne tüm Ankaralı hemşerilerimizi davet ediyoruz” dedi.