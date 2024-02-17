Gölbaşı Belediyesi vatandaşlar için gezi etkinliklerine devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilmeleri için düzenlediği gezilerine devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilmeleri için düzenlediği gezilerine devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi organizasyonunda Park Eymir Toplu Konut sakinleri, 1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedilen Gölbaşı Belediyesinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda turizme kazandırılan Tulumtaş Mağarası’nı gezdi.

Tulumtaş Mağarası’nı gezen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Tulumtaş Mağarası’nın ardından vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Gölbaşı’nın tüm köy ve mahallerinde detaylı bir araştırma yapılarak kurulan, çok sayıda geçmiş kültüre ait malzemenin yer aldığı Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Müzesi’ni gezdi. Müzeye gezmeye gelen vatandaşlara, kırklama, diş hediği, sünnet gelenekleri, asker uğurlama, kına gecesi, düğün gelenekleri, geleneksel sohbet toplantıları, mutfak kültürü, el sanatları, sözlü anlatımlar ve geleneksel çocuk oyunları görevliler tarafından interaktif bir şekilde anlatıldı.

“Değerlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız”

Gölbaşı’na birbirinden önemli değerleri ilçe turizmine kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı’mızın birbirinden önemli değerlerini ilçe turizmine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyor, ilçemizin değerini arttıracak projelere imza atıyoruz. İlçemizde yerli ve yabancı turistleri ağırlarken Gölbaşı’mızda yaşayan vatandaşlarımız içinde ücretsiz turlar düzenliyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz hep birlikte sahip çıkmalıyız. İnşallah birlikte nice projelere imza atacağız” diye konuştu.

Tulumtaş Mağarası ve Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Müzesi’ni gezen vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.