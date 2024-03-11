Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara 3 merkezde toplu iftar verecek

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde vatandaşlara iftar verecek.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayında toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkanı olmayan vatandaşların iftarını açabilmesi için 3 merkezde toplu iftar verecek. Gölbaşı Belediyesi’nin Aşevi’nde hijyenik koşullarda pişirilen yemekler, Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde verilecek iftarlarda vatandaşlara ikram edilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, huzurlu ve güvenli bir ortamda iftarlarını açıp keyifli bir sohbet etmek üzere tüm vatandaşları merkezlere davet etti.

“Ramazan’a bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Bir kez daha on bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Şimşek “Birlikteliğin, bereketin ve dayanışmanın ayı, Ramazan’a bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içerisinde barındıran evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, dini ve insani duyguların daha da yoğunlaştığı, maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bir aydır. Bu mübarek ayı iyi ve güzel davranışları artırarak en iyi şekilde değerlendirmenizi diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta değerli Gölbaşılı hemşerilerimin olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.