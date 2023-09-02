Gölbaşı Belediyesi vatandaşları otobüslerle TEKNOFEST'e taşıdı

Gölbaşı Belediyesi, ilçe sakinlerini saat 09.00 ve 13.30'da ilçe halk kütüphanesi önünden kalkan ücretsiz servislerle dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e götürdü.

Gölbaşı Belediyesi vatandaşları otobüslerle TEKNOFEST'e taşıdı
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Gölbaşı Belediyesi, ilçe sakinlerini saat 09.00 ve 13.30’da ilçe halk kütüphanesi önünden kalkan ücretsiz servislerle dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e götürdü.

Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlar, TEKNOFEST’in etkinlik alanları, uçuş gösterileri ve aktivitelerine yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların TEKNOFEST’e ulaşımlarını sağlamak için Gölbaşı Belediyesi harekete geçti. Belediye, ilçeden TEKNOFEST alanına otobüsler kaldırdı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise Milli Teknoloji Hamlesine olan ilginin arttığını belirterek, farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarla ülkenin nitelikli insan kaynağına katkısı olacağını vurguladı.

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