Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin ve beraberindeki heyet, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Ziyaret sırasında Başkan Ramazan Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ile Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü arasındaki protokolü imzaladı. Protokol, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle toplumda geri dönüşümün önemi hakkında farkındalık yaratarak toplumu bilinçlendirmek ve toplum genelinde sürdürülebilir bir yaşam biçimi sağlamayı amaçlıyor. “Çevreci Belediye, Çevreci Üniversite” sloganıyla düzenlenen protokol ile sıfır atık yönetim modeli çerçevesinde Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında yapılacak iş birliğinin usul ve esasları belirleniyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çevre ve sıfır atık konusunun her zaman gündemlerinde olduğunu belirterek, üniversitelerle iş birliği içinde olduklarının altını çizdi.