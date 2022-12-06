Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan zincir marketleri denetledi. Marketlerdeki etiketlerde fahiş fiyat denetiminde bulunan zabıta ekipleri; fiyatlarda hata yapılmaması ve dikkatli olunması amacıyla zincir marketleri bilgilendirdi.