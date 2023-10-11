Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar denetimi

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi semt pazarında ürün, ürün fiyatları, hijyen ve kılık kıyafet denetimi gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Haymana yolu üzerine kurulan Karşıyaka Mahallesi semt pazarında denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında terazilerin doğruluğu, halkın gidiş-geliş yollarının işgal edilip edilmediği, pazarların belirlenen saatlerde kurulup kaldırılması, tezgahları belirlenen mevcut çizgi dışına taşırmama, hijyen koşulları ve çalışanların kılık kıyafet kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri, esnafları çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmaları ve satışları yüksek ses ile yapmamaları konusunda uyardı. Ekipler, vatandaşlardan gelen şikâyetlere de anında müdahale etti. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi tarafından pazar girişine konulan hassas tartılarla vatandaşların aldıkları ürünleri kontrol etmesi imkanı sağlandı. Vatandaşlar, yapılan denetimden memnuniyetlerini dile getirerek, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

“Denetimlerimize devam edeceğiz”

Baştan Şimşek, denetimlerin aralıksız sürecini, amacın tüketiciyi korumak olduğunu belirterek, “Esnafımız ne kadar güzel ve güvenilir hizmet verirse vatandaşın memnuniyeti o kadar artar, karşılıklı iletişim olur. Pazar esnafımız en uygun, en hijyenik şartlarda vatandaşa meyve ve sebzeleri sunmalı. Bunun için biz denetimlerimize sık sık devam edeceğiz. Belirlenen düzen içinde hem vatandaş uygun meyve ve sebzelere ulaşsın hem esnaf kazansın” dedi.