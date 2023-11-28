Gölbaşı Belediyesinde yerli ve milli makam aracı

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi’nin araç filosuna makam aracı olarak katıldı.

Gölbaşı Belediye Meclisi’nde alınan karar sonucu yapılan girişimlerle Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Gölbaşı Belediyesi’nin envanterine kazandırıldı. Makam aracı olarak kullanılacak TOGG, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teslim edildi. Elektrikli otomobil statüsünde adından sadece Türkiye’de değil tüm dünyada duyuran TOGG’da yüksek enerji verimliliği, düşük emisyon değerleri ve modern teknoloji sistemleri bulunuyor.

“Milli teknoloji hamlemizin sonuna kadar arkasındayız”

TOGG’u belediyenin filosuna kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Şimşek “Cumhur İttifakı olarak dünyada ses getiren projelere imza attık. Milli teknoloji hamleleriyle dışa bağımlılığımız azaldı. Teknoloji hamlemizin simgesi haline gelen yerli ve milli otomobilimiz TOGG’u filomuza katmak için sabırsızlıkla bekliyorduk ve aracımıza kavuştuk. Filomuza katılan TOGG’u Gölbaşı’nda yaşayan gençlerimize de ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Milli teknoloji hamlemizin sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı.

TOGG’un siyah rengi T10X modeli tercih edilirken, Gölbaşı’nı simgeleyen 06 GBB 99 numaralı plaka takıldı.