Gölbaşı Belediyesinden çocuklar ve yetişkinler için tiyatro gösterimleri

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, hem çocuklar hem de yetişkinlerin yüzünü güldürebilmek için tiyatro oyunları düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi, 18 Aralık Salı günü düzenlediği tiyatro gösterimi etkinliğiyle hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürdü. Yediden yetmişe tüm Gölbaşılılar için proje ve çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, hem çocuklar hem de yetişkinler için tiyatro gösterimi etkinliği düzenliyor. 18 Aralık Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk olarak saat 10.30’da “Bakkal Amca İbiş” oyunu çocuklarla buluşurken; saat 19.00’da ise Erzurum Şehir Tiyatrosu tarafından “Sosyete” oyunu tiyatrosever yetişkinler için sahnelendi.

Geleneksel mizah anlayışıyla Gölbaşılı çocuklarla buluşan “Bakkal Amca İbiş” oyunu, Ercan Seval’in yönetmenliği ile sahnelendi. Tek perde sergilenen tiyatroda, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinden oluşan 600 çocuk keyifli anlar yaşandı. Akşam da yetişkin oyununda Gölbaşılılarla bir arada olacaklarını anlatan Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Gölbaşımız, sporun, sanatın ve kültürün birleştiği önemli noktalardan biri. Gölbaşı tarım, sanayi, turizm kenti yanı olmasının yanı sıra aynı zaman da bir kültür ve spor kenti haline gelmiş durumda. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Gölbaşı Belediyesi olarak düzenlediğimiz aktivitelerle hemşerilerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Gölbaşımı kadınlarımız için düzenlediğimiz gezilerin, sinema gösterimlerinin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız turnuvalar ve sosyal aktivitelerle yediden yetmişe tüm Gölbaşıların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz”