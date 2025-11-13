Gölbaşı Belediyesinden çocuklara ara tatil hediyesi

Gölbaşı Belediyesi tarafından ara tatilde çocuklar için renkli programlar hazırlandı.

Gölbaşı Belediyesi, ara tatil döneminde çocukları eğlendirirken hayal dünyalarını geliştirecek bir etkinlik programı hazırladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın tatil hediyesi olan ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ kapsamında tiyatro oyunları, animasyonlar, sihirbazlık, kukla ve bubble show gösterileri sahnelenecek. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde renkli karakterler, sürpriz gösteriler ve bol kahkahalı anlar çocukları bekliyor. Etkinlikler 16 Kasım’a kadar her gün farklı bir gösteriyle devam edecek. Program kapsamında 13 Kasım’da Uykucu Çomar, 14 Kasım’da Afacan’ın Maceraları, 15 Kasım’da Bıp Bıp Robot, 16 Kasım’da ise Karagöz-Hacivat tiyatro oyunları sahnelenecek.

"Çocuklar hem eğlenecek hem de hayal dünyaları zenginleşecek"

Çocukların tatillerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için özel bir program hazırladıklarını belirten Başkan Odabaşı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Ara tatilde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürle, sanatla iç içe vakit geçirmesini istedik. Bu nedenle Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımız için dopdolu bir program hazırladık. Tiyatrodan sihirbazlığa, kukla gösterilerinden bubble show’a kadar birçok etkinlikle çocuklarımız hem eğlenecek hem de hayal dünyalarını zenginleştirecek. Amacımız, çocuklarımıza sadece bir tatil değil, aynı zamanda unutamayacakları bir deneyim sunmak. Ailelerimizin de bu etkinliklere katılarak çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesini arzu ediyoruz. Gölbaşı’nı kültürün, sanatın ve neşenin merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Etkinliklere katılmak isteyenler, ücretsiz kayıtlarını ‘http://etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr’ adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.