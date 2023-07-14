Gölbaşı Belediyesinden çocuklara yaz tatili hediyesi

Gölbaşı’nda yaz tatilindeki 7-14 yaş arası çocuklar, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle Aqua Vega Akvaryum’u gezdi.

7-14 yaş arası çocuklar, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle Aqua Vega Akvaryum’u gezdi. Akvaryum gezisinde oldukça keyifli anlar geçiren minikler, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve belediye çalışanlarına gezi için teşekkür etti. Başkan Şimşek, yaz tatilinde öğrenciler için geziler düzenlediklerini belirterek, “Akvaryum gezisiyle çocuklarımızı su altının güzellikleriyle buluşturarak onların merak duygularını beslemek istedik. Minik yavrularımız, deniz canlılarını yakından gözlemlemiş oldu. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda bizlere de enerji depoluyor. Mutlu çocuklar ve gençler, mutlu yarınlar demektir. Gölbaşı’nda gençlerimizin, çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam etmek için onlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onların her zaman destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.