Gölbaşı Belediyesinden Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması

Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği meşaleli yürüyüşle Cumhuriyet’in 100. yılı kutlandı.

Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için kutlama etkinliği düzenledi. Saat 18.00’de Gölbaşı Kaymakamlığı’nın önünden başlayan meşale yürüyüşüne Gölbaşılılar büyük ilgi gösterdi.

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi kapsamında Merkez Meydanı açacak ve akşam da Atatürk Sahil Parkı’nda Murat Boz konseri ile Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacak.

Bugün düzenlenen yürüyüşe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, BBP Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Lale, Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, il hemşehri dernekleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk flamasını Gölbaşı Belediyespor sporcuları taşıdı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in sosyal medya hesaplarından Gölbaşılıları aileleriyle beraber yürüyüşe davet ettiği video sonrası, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitler ve gaziler için yapılan saygı yürüyüşüne Gölbaşılılar büyük ilgi gösterdi. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve Gölbaşı Belediyesi personelleri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Şimşek, “Hep birlikte öğrencilerimizle, yaşlılarımızla, gazilerimizle, kaymakamlık önünden yürüyüşümüze başlayıp Atatürk Sahil Parkı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuyarak sonlandırdık. Yürüyüşümüze katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz!’ dediği gibi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, gecemizi gündüzümüze katarak vatanımızı hep en ileriye taşımak için çalışıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda da Gölbaşı’na yakışır şekilde bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak istiyoruz ve öyle de yapacağız. Merkez Meydan açılışımıza ve Murat Boz konserimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Saygı yürüyüşü, Atatürk Sahil Parkı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından marşlar ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.