Gölbaşı Belediyesinden deprem bölgesine yardım

Ankara Gölbaşı Belediyesi, deprem bölgesine yardım tırı gönderildiğini açıkladı.

Gölbaşı Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara Gölbaşı Belediyesi, deprem bölgesine yardım tırı gönderildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Gölbaşı’nda bulunan tırı, iş makinası, kamyonu olan ve gönüllü olarak teknik alet, cihaz desteğinde bulunan vatandaşların getirdiği demir makası vb. ekipmanlar Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde hazırlanarak deprem bölgesine doğru yola çıktığı belirtilerek, “Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kafileye teknik araç desteği ve teknik usta da sağlıyor. Hazırlanan tırları Gölbaşı Belediye Başkanvekili Uğur Mirza ve Belediye Meclis Üyeleri, sabah saatlerinde Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yolcu etti” denildi.

Gölbaşı Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Gölbaşı Belediyesinden deprem bölgesine yardım