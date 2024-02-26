Gölbaşı Belediyesinin harç desteği ulusal basında

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılaması ulusal basında geniş yer buldu.

Gölbaşı Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik anlayışı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı uygulamaları aralıksız devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılama kararı alındı.

Kararın duyurulmasının ardından başvurularını tamamlayan öğrenciler başvuru merkezlerine akın etti. 19 Şubat’ta başlayan harç desteğine kısa sürede yüzlerce öğrenci başvurdu.

Gölbaşı Belediyesi’nin öğrenci dostu uygulaması ulusal basında da geniş yer buldu. Desteğe ilişkin Şimşek, birçok ulusal televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

“Sınav harçlarını Gölbaşı Belediyesi olarak biz karşılıyoruz”

“Biz öğrencilerin bir gün değil her zaman yanlarında olmaya devam ettik” diyen Şimşek, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz 2019’da tüm dünya pandemiyle karşı karşıya kaldı. Biz o dönemde e-kampüs, e-dershane ile öğrencilerimize derslerinde yardımcı olmak için çalıştık. O dönemde taşra mahallemize ücretsiz internet götürdük. Günlük bin 700 tane öğrencimize ücretsiz servis hizmeti veriyoruz. 2 yıldır da üniversite sınavına girecek genç evlatlarımızın, sınav harçlarını Gölbaşı Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bununla da bitmiyor. 3 bin tane okula yeni başlayan öğrencimize kırtasiye desteği veriyoruz. Öğrencilerimizin, her zaman her daim yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Gençlerin yanında olmayı borç olarak görüyorum”

Şimşek, harç desteği dolayısıyla öğrencilerden ve vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, “Tepkiler o kadar güzel ki. Bunu biz 2 yıldır yapıyoruz ama gelenek haline getireceğiz. Çünkü öğrencilerimiz bizim için çok önemli, bu ülkenin geleceği onlara bağlı. Şu anda İHA’ları SİHA’ları, TOGG’ları üreten bu gençlere birçok şey borçluyuz. Belediye başkanları, Ramazan ağabeyleri olarak her zaman bu gençlerin yanında olmayı bir borç olarak görüyorum. Her zamanda yanlarında olacağım. Allah nasip eder 31 Mart’ta Cumhur İttifakı olarak yeniden başkan olduğumuzda, bu uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başvurular

Sınav ücreti desteğinden yararlanmak isteyenlerin sınav giriş belgesi, ödeme dekontu ve geçerli bir iban numarasıyla beraber Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binasına gelerek başvuru yapması gerekiyor. Başvurular 28 Şubat’a kadar haftanın her günü belirlenen merkezlerde 08.00-17.00 saatleri arasında alınacak.