Gölbaşı Kurban Kesim ve Fuar Alanı dünyayı ağırladı

Gölbaşı Belediyesi tarafından 2021 yılında inşası tamamlanarak hizmete açılan çok amaçlı Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanı kısa sürede birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Alanda düzenlenen fuar ve festivallere yüz binlerce yerli yabancı turist geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçeye Türkiye’nin en modern kurban kesim ve fuar alanını kazandırdı. 100 bin metrekarelik alana yapılan fuar alanı, kısa sürede birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yapılan etkinlikler sayesinde Gölbaşı’na yerli yabancı yüz binlerce turist geldi.

Dünya Gölbaşı’na geldi

Eylül 2021’de hizmete açılan fuar alanında 24’üncü, 25’inci ve 26’ncı Uluslararası AGROTEC Tarım Fuarı düzenlendi. En son yapılan Tarım Fuarı’na 220 firma, 450 marka, 100 binin üzerinde insan geldi. Tarım Fuarı’nda tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojileri, hayvan yetiştirme ekipmanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan barınakları planlama ve ekipmanları, süt ve et teknolojileri, sığır, koyun ve keçi ırkları, ıslah ve yetiştirme programları, süt ve süt ürünleri ile ilgili makine ve ekipmanlar, hayvan yemi hazırlama programları ve ekipmanları hayvan sağlığı ve hijyen, çiftçilik ile ilgili teknolojiler ve ekipmanlar gibi konularda tanıtım ve eğitim hizmetleri verildi.

Araç tutkunları buluştu

Gölbaşı Belediyesi, Türkiye’nin dört yanından otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Heyecan ve tutkunun bir arada olduğu Türkiye’nin en büyük Drift ve Otomobil Festivali ‘Yer6Fest’, geçtiğimiz ekim ayında Gölbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Festival alanında klasik arabalardan, modifiyeli arabalara kadar onlarca birbirinden farklı türden araç yerini aldı.

‘Yer6Fest’te otomobil tutkunları modifiyeli araçlarıyla piste drift atıp lastik yakarken, zorlu parkurlarda off-road yarışları düzenlendi. Adrenalin ve tutkunun bir arada olduğu festivale binlerce yerli yabancı araç tutkunu katıldı.

Kurban kesimi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in Ankara’ya kazandırdığı, her ihtiyacın modern bir şekilde karşılandığı kurban satış ve kesim merkezinde, en hızlı ve hijyenik şekilde kurban kesimleri gerçekleştirildi. Bayram sabahı alanda vatandaşlara çay, poğaça, öğlen yemeği olarak kavurma, çocuklar için oluşturulan çocuk oyun alanında da çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Güneşten korunma amaçlı Gölbaşı Belediyesi alanda bulunan vatandaşlara şapka dağıtımı da yaptı. Donanımlı şekilde hazırlanmış olan mobil kesim ünitelerinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından günlük bin 500 küçükbaş kurbanlık ve sıra beklemeden 600 büyükbaş kurbanlık kesimi gerçekleştirildi. Alanda veterinerler de hazır bulundu.

Muhtemel afetlerde toplanma alanı olarak planlandı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, alanın Ankara ve Gölbaşı için önemine dikkati çekerek, “Burası sadece kurban alanı olarak değil, hem hayvan pazarı, hem fuar alanı hem de olası afetlerde toplanma alanı olarak planladık. Alanın altyapısı ona göre yapıldı. Allah göstermesin, depremde, selde, yangında herhangi bir afette orası Ankara’nın toplanma alanı olarak planlandı. Herhangi bir şey olsa, konteyneri kurdum mu o bölgede yaşanabilir. Çünkü altyapısını biz o şekilde oluşturduk. En çok doluluk yaşayan kurban pazarımız en hijyenik, en hızlı kurbanın kesildiği alan. 3 yıldır Uluslararası Tarım Fuarı yapılıyor. Gölbaşı’nın ismi uluslararası arenada konuşuluyor. Buranın 104 dönümlük arsasını belediyenin adına tahsis ettirdik. Şu anki değeri 1 milyar lira” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanı

100 bin metrekare alana kurulan Ankara’nın en donanımlı ve temiz Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanı, A ve B Blok olmak üzere toplam 8 bin 530 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlanan tesiste 1 adet 175 metrekare alana sahip idari bina, 2 adet zabıta noktası, 1 adet güvenlik noktası, 500 araç kapasiteli 12 bin 500 metrekare alana sahip binek araç otoparkı, 200 araç kapasiteli 5 bin 500 metrekare alana sahip tır otoparkı ve toplam 1.5 kilometre asfalt iç yolları ile 120 ton kapasiteli su deposu bulunuyor.