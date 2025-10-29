Gölbaşı'nda 'Şehirlerin Ecesi: Ankara' izleyiciyle buluştu

Gölbaşı Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ‘Şehirlerin Ecesi: Ankara’ izleyiciyle buluştu.

Gölbaşı Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında tarih, kültür ve sanatı bir araya getiren etkinliğe ev sahipliği yaptı. TED Ata Sahne’de izleyicilerin salonu hınca hınç doldurduğu ‘Şehirlerin Ecesi: Ankara’ adlı özel gösteri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Pınar Ayhan’ın anlatımıyla sahnelenen senfonik anlatıda, Ankara’nın Hititler’den Frigler’e, Roma’dan Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan köklü tarihi müzik, dans, anlatı ve görsel efektlerle epik bir dille yeniden hayat buldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolculuğuna ev sahipliği yapan Ankara’nın binlerce yıllık geçmişi, tarih, kültür, sanat ve teknolojinin buluştuğu etkileyici bir sahne performansıyla izleyiciyle buluştu. Gösteride ayrıca Ankara Kulübü Derneği’ne bağlı seğmenler dönemin ruhunu yansıtan performanslarıyla büyük beğeni topladı.

"Ankara, bir ülkenin küllerinden doğduğu yerdir"

Gecede konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet’in 102’nci yılına giden bu anlamlı günde Gölbaşı’nda böyle özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu anlamlı güne bir kala, sizleri Gölbaşı’nda ağırlamaktan büyük bir gurur, büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada bir ruhu, bir yürüyüşü, bir efsaneyi izleyeceğiz. O hikayenin adı Cumhuriyet, o hikayenin mekanı ise şehirlerin ecesi olan Ankara’dır. Ankara; bir vicdan, bir direniş, bir yeniden doğuşun sembolüdür. Her taşında bir mücadelenin izi bulunan kadim bir şehir. Viyana’da başlayan gerilemenin durdurulduğu son kaledir. Ankara, bir ülkenin küllerinden doğduğu yerdir. Ankara hürriyettir" dedi.

Odabaşı, programın ardından Pınar Ayhan’a Ankara’nın tarihine ışık tutan gösteri için çiçek takdiminde bulundu. Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP PM Üyesi Saniye Barut, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.