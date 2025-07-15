Gölbaşı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gölbaşı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hain darbe girişiminde şehit olanlar yad edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gölbaşı Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Ağır, Gölbaşı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Gafur Ağören, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Gölbaşı Şehitliği’nde düzenlenen anma programında Gölbaşı İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından dualar okundu. Ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehitleri saygıyla andı.

Program kapsamında Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği de ziyaret edildi. Protokol üyeleri, dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya gelerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Ardından ilçe protokolü, 15 Temmuz gazilerini evlerinde ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu ve minnetlerini iletti.

"Bu millet, vatanına ve demokrasisine sahip çıkmıştır"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "15 Temmuz gecesi bu millet, vatanına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Gölbaşı, o karanlık gecede en çok şehit veren yerlerden biri olarak tarihimize geçmiştir. Bu toprakları bize vatan yapan kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların emaneti olan bu vatanı sonsuza dek korumaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.