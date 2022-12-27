Gölbaşı'nda Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümü Gölbaşı’nda coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık önünden mehteran ve seğmenler eşliğinde kortej yürüyüşü ile devam eden programda, Ankara halkı Ata’sını ilk günkü heyecan ile karşıladı. Kortejde duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk Sahil Parkı’nda protokol üyelerinin sinsin ateşini yakmasından sonra başta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olmak üzere, seğmenlerle beraber ateşin etrafında geleneksel sinsin oyunu ve Ankara havaları oyunları oynandı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ankaralıların yoğun coşkusuyla karşılanmıştır"

Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, "Bugün 27 Aralık, soğuk bir kış günü. Yine Gölbaşı’nda sahildeyiz. Bundan tam 103 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilçemizi şereflendirdi ve kendisini buradan Dikmen sırtlarından Ankara’ya doğru uğurladılar. Atalarımız o sevinci yaşadılar. İşgal altındaki vatanı kurtaracak bir umut arıyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ankaralıların yoğun coşkusuyla karşılanmıştır. Kalabalık ‘Görmeye görmeye geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik’ dediler. Bugün o günü yad etmeye çalıştık, iyi ki geldiniz, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün yine aynı ruhla burada hep beraberiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan ise yaptığı konuşmada, "103 yıl önce Gölbaşılılar ve Ankaralılar olarak Ata’mızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün yanındaydık. Yine Ata’mızın izinde ve yanında olmaya devam ediyoruz. Gölbaşılılar olarak biz çok şanslıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 103 yıl önce burada konaklıyor ve köylülerle sohbet ediyor. Daha sonra da buradan hareket ederek Dikmen sırtlarına gidiyor ve seğmenler tarafından karşılanıyor. Seğmenler onu ’Atam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik’ diye karşılıyor. Bugün yine aynı ruhla seğmenlerimiz burada. Ata’mızın Ankara’ya verdiği önem ışığında, modern Türkiye’nin çağdaşlaşma yolundaki sembolü Ankara’mız için çalışmaya, bu ülkeyi onun çizdiği yolda güzel yarınlara ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu duygular ile Ata’mızın Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.