Gölbaşı'nda çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek ve un

Gölbaşı Belediyesi, çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek ve un desteğinde bulunuyor.

Gölbaşı'nda çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek ve un
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Gölbaşı Belediyesi, çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek ve un desteğinde bulunuyor.

Gölbaşı Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastası vatandaşları unutmadı. Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, başvuru yapan çölyak hastası vatandaşlara ücretsiz glütensiz ekmek ve un yardımında bulunuyor. Her hafta 71 aileye 250 ekmek ve 30 kilo un dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

“Her alanda vatandaşlarımızın yanındayız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çölyak hastalarının diyetleri gereği normal ekmek tüketemediğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu. Glütensiz ekmek diğer ekmeklere göre fiyatının yüksek olmasının yanı sıra bulunması oldukça zor. Biz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu ekmekleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Her alanda vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.