Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 102'nci yılı meşaleli yürüyüşle kutlandı

Gölbaşı’nda Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gölbaşı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Ağır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, ilçe protokolü, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda Gölbaşı Kaymakamlığı önünden başlayan meşaleli yürüyüş, Atatürk Sahil Parkı’nda son buldu. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen Gölbaşılılara mehteran ekibi ve seymenler eşlik etti. Kutlamalar, Atatürk Sahil Parkı’nda yakılan sinsin ateşi ve söylenen marşlarla devam etti. Gölbaşılılar, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümüne özel şarkılar ve marşlara eşlik etti.

"Cumhuriyet’i korumak hepimizin görevi"

Cumhuriyet’in anlam ve önemine vurgu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Türk milletinin hürriyet sevdasının taçlandığı ve dünya tarihine altın harflerle yazıldığı Cumhuriyet Bayramımızın 102’nci yıl dönümünde sizlerle bir arada olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bugün bizim toyumuz var. Bugün bizim bayramımız var. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

Cumhuriyet’in kolay kazanılmadığını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in değerini korumanın herkesin görevi olduğunu belirten Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımız üstünde kıyafet, ayağında ayakkabı olmadan, midesinde bir kepçe hoşafla, kurşunsuz kalmış silahındaki süngüsüyle ölüme koşarak bu Cumhuriyeti kazandı. O gün Atamızın bahsettiği gençlik, bugün 7’den 70’e tüm Türkiye’dir. Cumhuriyet, Büyük Atatürk’ün bu millete en büyük mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhuriyet, bize sadece bir miras değil, aynı zamanda bir görevdir. Bu görev; onu korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek devretmektir. Bu miras ve görevin sorumluluğuyla ilçemizi geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Gölbaşı’nda etkinlikler çerçevesinde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseri de düzenlendi.