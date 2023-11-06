Gölbaşı'nda Emirler Mahallesinin su sıkıntısı giderildi

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, Emiler Mahallesinde yaptığı çalışmalarla vatandaşları hem içme hem de hayvanların sulanması için kullanılacak suya kavuşturdu.

Kırsal mahallelere yönelik desteklerine devam eden Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla 20 bin nüfuslu Emirler Mahallesi’nin yıllardır süren su sıkıntısı giderildi. Mahallenin 3 yıl önce kuruyan ana çeşmesine yaklaşık 2.5 kilometre kazı yapılarak, içme suyu getirildi.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca gece gündüz çalışarak, Su Dere mevkiinden 2 kilometre kazı yaparak, 15 yıl sonra Çöl mevkiine hayvanların sulanması için su ulaştırdı.

Yıllardır süren su hasreti sona eren vatandaşlar, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti. Vatandaşlar, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle sağlıklı suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Vatandaşların talepleri doğrultusunda ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Emirler Mahallesi’nde yıllardır süren hem içme suyu hem hayvanların sulanması için kullanılacak su konusunda sıkıntılar vardı. Ekiplerimiz yaklaşık 15 gün çalıştı ve vatandaşlarımız sularına kavuştu. Kırsal mahallemizdeki sorunları gidermek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.