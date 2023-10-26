Gölbaşı'nda engelliler UYUM ile hayata bağlanıyor

Gölbaşı Belediyesince hizmete açılan Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi’nin (UYUM) öğrencileri, kişisel bakımlarından ev eşyalarını kullanmaya, halk oyunlarından ritim derslerine kadar birçok alanda eğitim alıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla kurulan ve engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen UYUM’da eğitimler devam ediyor. Engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, toplumla bütünleştirmek, nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak, yeteneklerini geliştirip meslek edinebilmelerine yardımcı olabilmek, engelli ailelerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, engelli ve engelsiz bireyler arasında iletişimi kuvvetlendirmek için 8 bin metrekare alana kurulan merkezde öğrencilere kişisel bakım, el sanatları, yiyecek ve içecek, seramik, koro, halk oyunları, ritim gibi birçok alanda dersler veriliyor.

Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi’nde bireylerin toprakla uğraşmalarına imkan sağlayan ekim yapabilecekleri alan ile oyun parkı, dinlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor.

“Yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar sürüyor”

Engelsiz bir ilçe olma yolunda ilerleyen Gölbaşı’nda engelli oyun alanları, engelli şarj istasyonları gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi, gerekli eğitimleri alması bizim için önemli. Her alanda hayatın içinde olmaları, yaşam standartlarını daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açtığımız projelerin onlar için ne kadar önemli olduğunu da burada yapılan çalışmalarla görüyoruz. Engelsiz bir Gölbaşı için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.